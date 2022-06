profizorka

lampy - design, produkcja, sprzedaż

Wykonujemy lampy do wnętrz według własnych pomysłów oraz pod konkretne zamówienie. Przywracamy nowe znaczenie używanym przedmiotom, własnoręcznie je modyfikujemy. Możemy dopasowywać lampy do konkretnego zamówienia, zmieniać długość, wysokość, kolor. Gama i różnorodność naszych lamp stale się powiększa. Gwarantujemy ręczną robotę w małych seriach co sprawia, że nasze lampy są nietuzinkowe. Szczególnie dbamy o jakość i staranność wykonania. Bardzo chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania. Zapraszamy.

Agnieszka Kosior i Adam Stephan

Kontakt: lampy@profizorka