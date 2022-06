KADA WNĘTRZA S.C.

Architekt wnętrz, rzemieślinicy i wykonawcy, dla których projektowanie to nie tylko praca, ale również sposób na życie. Bogate doświadczenie zdobyte przez klika lat pozwoliło nam tworzyć wnętrza z pasją i niezwykła starannością.

Projektujemy lokale mieszkalne oraz użyteczności publicznej, meble, dodatki, tworzymy miejsca niepowtarzalne. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie tworząc wnętrze dopasowane do potrzeb klienta. Staramy się wykorzystać każdą przestrzeń, aby była jak najbardziej funkcjonalna. Ergonomia w naszych projektach odgrywa ważną rolę.Wszystkie nasze projekty są przemyślane i dopracowane. Tworzymy fotorealistyczne wizualizacje, rysunki techniczne dla wykonawców, prowadzimy nadzór autorski nad projektem. Serdecznie zapraszamy do współpracy i obejrzenia Naszej galerii.

Projektujemy oraz realizujemy meble na wymiar. Każdy mebel jest przemyślany i wykonany według projektu ustalonego z klientem. Posiadamy w swoim salonie jako jedyni w województwie lubuskim mobilną kuchnię, która pozwala na ustawienie mebli kuchennych 1:1 przed zakupem. Ułatwia to podjęcie decyzji i sprawdzenie, czy zaprojektowana kuchnia spełnia nasze oczekiwania. Zapraszamy do współpracy.

Danuta Graczyk i Paweł Graczyk - Kada Wnętrza