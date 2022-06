Konceptdesign to proste formy, fabryczne i przemysłowe

klimaty, łączenie i miksowanie różnych stylów estetycznych oraz surowe wykończenie. Poszukujemy i testujemy zaskakujące i nietypowe połączenia. Ulubione materiały to: stal, szkło, drewno, sklejka, beton, filc. Do nowych projektów dodajemy zdobyte, używane części starych mebli, przedmiotów użytkowych i przemysłowych.