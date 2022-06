Meble Salvador Wood Design to naturalnie piękne rozwiązania dla każdego wnętrza. Tworzymy meble drewniane, do których dobieramy nowoczesne i praktyczne rozwiązania. Chcemy aby nasze meble były solidne i wytrzymałe, dlatego stawiamy na najwyższą jakość wykonania. Wierzymy, że drewniane meble mają ogromny wpływ na atmosferę panującą w każdym wnętrzu, dlatego oferujemy wiele wzorów, tak aby każdy mógł dopasować meble do swojego domu.