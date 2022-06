Sikora Wnetrza

Projektujemy i realizujemy wnętrza - to nasza pasja od wielu lat. Niezależnie czy jest to rewitalizacja dworca jak np. Stacja Kultura w Rumi, dom prywatny, restauracja, mieszkanie, sklep czy butik - lubimy podejmować wyzwania i działać w przestrzeni.

Napędza nas pozytywne i konstruktywne podejście do projektowania, doświadczenie zdobyte w Polsce oraz w Szwecji, odwaga oraz zespół projektantów i fachowców na który składa się kilkanaście osób. Prowadzimy stałą współpracę z ekipami budowlanymi, zakładami stolarskimi, dostawcami oraz specjalistami, dbając o każdy detal realizowanej przestrzeni. Otrzymanie najważniejszych nagród projektowych w Polsce - m.in. Nagrody Architektonicznej Polityki, 2. Bryły Roku czy Nagrody za Najlepsze Wnętrze Prywatne Trójmiasta 2014, pozwoliło nam aktywnie zaangażować się w przemianę przestrzeni publicznej w Polsce. Obecnie realizujemy w Polsce projekty, na które składają się wnętrza od 5000m2 do 25m2. Nie ma dla nas znaczenia rozmiar realizacji, ale by była ona wyjątkowa i na dopasowana do potrzeb Inwestora.

Założycielem pracowni jest dr Jan Sikora - dyplomowany architekt wnętrz i wykładowca, autor pracy doktorskiej o architekturze polskiego wybrzeża .