Selsey Polska Sp. z o.o.

Witamy w Selsey, meblowym sklepie internetowym oferującym produkty wysokiej jakości, w rozsądnej cenie z dostawą do domu. Specjalizujemy się w sprzedaży materaców, łóżek, kołder i poduszek. Oferta Selsey jednak znacznie wykracza poza wyposażenie sypialni. Sprzedajemy również wysokiej jakości meble tapicerowane, zarówno ponadczasowe jak i te odzwierciedlające najnowsze trendy - nasze sofy, narożniki, fotele i krzesła dostępne są w szerokiej gamie kolorów i materiałów, które zaspokoją nawet najwybredniejsze gusta. W naszym sklepie zaleźć można także stoły do jadalni, stoliki kawowe, meblościanki, regały i kredensy w korzystnych cenach.

Nasz oddany zespół doświadczonych konsultantów posiada wiedzę, która pomoże dopasować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb. Dzięki naszej szerokiej ofercie produktów i stylów, umeblowanie każdego pokoju w domu będzie łatwe i przyjemne. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie u nas swój wymarzony mebel, bez względu na to czy kryterium wyboru jest styl, elegancja, funkcjonalność czy cena. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy z przyjemnością doradzą i pomogą w dokonaniu optymalnego wyboru.