Tetate Projektowanie Wnętrz

Tetate to autorski projekt doświadczonego projektanta wnętrz. Jesteśmy nowoczesnym biurem projektowym, które specjalizuje się w kreowaniu wnętrz od podstaw zgodnie z oczekiwaniami Klientów. Nasza firma powstała z miłości do architektury wnętrz. Praca przy projektowaniu pozwala nam się realizować, a jednocześnie spełniać marzenia naszych Klientów. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni estetycznych, komfortowych i funkcjonalnych zarazem. To nasze priorytety przy realizacji każdego zadania powierzonego nam przez Klientów. Pracujemy, odrzucając utarte schematy i wychodząc poza z góry ustalone ramy. Dzięki temu tworzone przez nas pomieszczenia zaskakują swoim układem, czy też sposobem wykorzystania przestrzeni, a jednocześnie dają dużą wygodę w codziennym użytkowaniu. Doskonale wiemy, jak ważne jest dostosowanie projektu do budżetu Klienta. Nasze doświadczenie oraz kontakty na rynku pozwalają znaleźć tańsze i równie dobre jakościowo zamienniki materiałów oraz profesjonalnych podwykonawców, których oferta jest rozsądna finansowo. Zawsze dbamy o wysoką jakość realizacji projektu. Troszczymy się o wszystkie detale wykończenia, by stworzone przez nas wnętrze przez wiele lat prezentowało się tak dobrze, jak tuż po zakończeniu prac. Wybierając Tetate, możesz liczyć na kompleksową obsługę oraz indywidualne podejście do projektu. Wiemy, że każdy z nas ma inny gust i smak estetyczny. Dlatego też, nim przystąpimy do projektowania, zawsze rozmawiamy, by doprecyzować Wasze oczekiwania. Gwarantujemy wsparcie od podstaw – od pomocy przy wyborze mieszkania pod kątem optymalnej aranżacji wnętrza, przez kompleksowe projekty wykończenia całej przestrzeni domu czy mieszkania, projekty on-line, porady projektanta i nadzór nad realizacją zadania.Pracując z nami, zaaranżujecie wnętrze swojego domu czy mieszkania tak, by spełniało wszystkie oczekiwania wizualne, związane z wygodą życia oraz funkcjonalnością.