MKW Pracownia Architektury

Jesteśmy młodą pracownią architektoniczną pełną zaangażowania i chęci do tworzenia przestrzeni przyjaznej dla człowieka. Uważamy, że architektura to nie tylko budynek, jego mury, materiały, konstrukcja. Dla nas to forma tworzona w kontekście danego miejsca i czasu, materia i jej relacja z otoczeniem. Wierzymy, że harmonijnie zaprojektowana przestrzeń odpowiadająca funkcjonalnie na potrzeby swojego użytkownika tworzy przyjazne środowisko do życia. W architekturze cenimy prostą formę, rytm, naturalne materiały, światło i cień.