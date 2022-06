ToTu Pracownia

Zbieram stare, ciekawe meble i odnawiam w lokalnych warsztatach.

Pomagają mi w tym rewelacyjni stolarze i tapicerzy, dzięki którym meble są stabilne i pięknie wykończone. Mają one ogromny potencjał, są po prostu piękne. Dla mnie jest to także świetna zabawa, polegająca na wyszukiwaniu „staroci” oraz kombinowaniu- co tu z Tym Cudeńkiem zrobić… :)

W swojej nowo powstałej pracowni nie tylko odnawiam, ale również projektuję swoje autorskie meble oraz dodatki. Odnawiam także meble klientów na ich indywidualne życzenie.