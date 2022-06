Zamiłowanie do pięknej i niepowtarzalnej formy naturalnego drewna, pozwoliło Nam powołać do życia markę solidnych i ponadczasowych stołów do jadalni. Przekazywane z pokolenia na pokolenie rzemiosło, przyczyniło się do stworzenia oryginalnych mebli.

Stoły z drewna TREBORD to:

- w 100% produkcja ręczna, tradycja i stolarskie rzemiosło w najlepszym wydaniu

- wykonywane w całości z litego drewna, ciepłego i przyjemnego w dotyku

- `indywidualne zmówienie, każdy nasz stół jest oryginałem, każdy jest niepowtarzalny i dopasowany do wymogów klienta

- zabezpieczenie blatów stołowych olejem lub lakierem