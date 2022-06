Loft Factory

Architektura i projektowanie wnętrz to nie tylko nasz zawód, ale również prawdziwa pasja. To co nas wyróżnia, to swoboda łączenia rozmaitych stylów: nowoczesnego minimalizmu z ponadczasową klasyką, industrialnych loftów z paryskim szykiem, czy też pałacowego przepychu z surowymi detalami.

Realizujemy zlecenia związane zarówno z aranżacją, jak i adaptacją wnętrz. Jesteśmy w stanie w pełni zaprojektować apartamenty pokazowe dla deweloperów, jak i wykonać kompleksowo inwestycje pod klucz dla klientów indywidualnych.

Proponujemy współpracę na każdym etapie projektu: od przedstawienia koncepcji całego wnętrza po pełną jego realizację. Wszystkie nasze pomysły są niepowtarzalne – stale bowiem wychodzimy poza sztampowe rozwiązania wsłuchując się uważnie w potrzeby i oczekiwania klientów. Nie boimy się wyzwań. Każdy kolejny projekt to dla nas możliwość stworzenia czegoś unikalnego. Zawsze jednak jesteśmy na bieżąco z obowiązującymi trendami śledząc nowości zarówno w polskim, jak i światowym designie.

Nasze realizacje są opisywane i pokazywane na łamach najbardziej prestiżowych magazynów wnętrzarskich w Polsce i na świecie.