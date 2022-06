Q2STUDIO to multidyscyplinarne biuro architektoniczne założone przez Marcin Kucharski w 2002 roku. Nasz kilkunastoosobowy zespół projektantów łączący różne osobowości, wrażliwości estetyczne oraz fascynacje architektoniczne, pozwala na kreatywne podeście do każdego zadania projektowego. Oczekiwania inwestora oraz kontekst miejsca są zawsze punktem startowym do budowy relacji przestrzennych , nastrojów, obrazów i powiązań funkcjonalnych które nazywamy architekturą.

Bogate doświadczenia w projektowaniu zarówno w kraju jak i za granicą sprawiają, że jesteśmy w stanie sprostać potrzebom klientów indywidualnych oraz dużych przedsiębiorstw.