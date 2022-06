Firma Quattrolifts Polska zajmuje się sprzedażą, dystrybucją oraz wynajmem urządzeń do transportu i montażu szkła oraz okien. Nasze innowacyjne podnośniki i transportery to wyjątkowe na skalę światową urządzenia do transportu oraz montażu szkła i okien. Są to nowoczesne i funkcjonalne urządzenia , które stanowią ogromną pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla osób biorących udział w procesie produkcji oraz montażu szkła, okien, fasad itp.