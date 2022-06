Pol-Poż jeden z najbardziej tak kompleksowo wyposażonych sklepów z systemami przeciwpożarowymi w kraju. Prowadzimy sprzedaż każdych obowiązkowych akcesoriów, sprzętu, instalacji do zabezpieczenia obiektów budowlanych i miejsc gdzie jest obecne niebezpieczeństwo wybuchu pożaru. Oferujemy także kompletne instalacje ppoż. W naszym sklepie można natrafić do tego akcesoria do użytku domowego jak czujniki dymu, czadu, gazu, apteczki dla firm, gaśnice samochodowe. Dodatkowo oferujemy komponenty stolarki przeciwpożarowej jak drzwi, klapy rewizyjne, okna oddymiające dachowe, bramy przeciwpożarowe. Odwiedź nasz sklep.