Do naszych mebli nie używamy nowego drewna, co za tym idzie nie są niszczone kolejne drzewa i wycinane lasy. Elementy , które przeznaczone były do zniszczenia, są odzyskiwane, a następnie przerabiane na cos użytecznego i pięknego. Dajemy szanse rzeczom na drugie życie wydobywając ukryty w nich potencjał.