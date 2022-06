kacper gronkiewicz architekt

Kacper Gronkiewicz od dziesięciu lat prowadzi swoją autorską pracownię projektową. Swoją pasję związaną z architekturą budynków przekłada na architekturę ich wnętrz tworząc przestrzenie funkcjonalne i piękne zgodnie z modernistycznym postulatem domu jako maszyny do mieszkania. W swoich projektach stara się zawrzeć coś, co wykracza poza czystą funkcję, często nadając im dodatkowe znaczenie. Tworzy architekturę świadomą nie tylko bieżących potrzeb klienta, ale i lokowanych w przyszłości jego aspiracji. Oprócz projektów mieszkań i rezydencji, w ostatnim czasie zajmuje się również wystawiennictwem i architekturą użyteczności publicznej.

Kacper Gronkiewicz about himself: My architectural practice ranges in scale from urban planning and housing projects to public buildings and private houses and interiors. My objective is to create spaces that not only respond to their intended character and use, but are also meaningful and unique. In my practice I try to bring together extesive experience from fields of architecture and design. Homify webpage gathers a limited display of my work and does not include the agency projects. Complete list of projects and resume is available upon request.