LIGHTWOOD to Polski producent oświetlenia z drewna. W swojej ofercie posiada lampy podłogowe, lampy stołowe, nocne i wiszące. Marka LIGHTWOOD to również meble stworzone z myślą o wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie stylowy wygląd oraz funkcjonalność. Nasza marka współpracuje z najlepszymi projektantami, dlatego aktualna oferta obejmuje modne propozycje, znakomicie wpisujące się w najnowsze trendy. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą kolekcją stolików kawowych, konsol czy regałów i zachęcamy do regularnego śledzenia naszej oferty. Gwarantujemy solidne, drewniane konstrukcje, obok których żaden amator skandynawskiego stylu nie przejdzie obojętnie!