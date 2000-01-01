Twoja przeglądarka jest przestarzała.

Aby lepiej poznać nasze domowe projekty, proszę pobrać inne przeglądarki za darmo. Wystarczy kliknąć na ikonę!

Pomieszczenia
Profesjonaliści
Magazyn
Zostań profesjonalistą
Premium
Wyloguj
ANONIMOWI ARCHITEKCI
Architekci w Warszawa
Przegląd 2Projekty (2) 0Katalogi Inspiracji (0)
Opinie (0)
edit edit in admin Poproś o opinię Nowy projekt
Poproś o opinię Edytuj profil

Projekty

Nowy projekt
  • Przejdź na Premium
    • Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Minimalistyczne domy
    Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Minimalistyczne domy
    Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Minimalistyczny salon
    +7
    Dom w Józefowie
    Dom w Czarnowie k/Konstancina, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Skandynawskie domy
    Dom w Czarnowie k/Konstancina, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Skandynawskie domy
    Dom w Czarnowie k/Konstancina, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Skandynawski balkon, taras i weranda
    +7
    Dom w Czarnowie k/Konstancina

    TWORZYMY ARCHITEKTURĘ:INDYWIDUALNĄ, UWZGLĘDNIAJĄCĄ KONTEKST, WSPÓŁCZESNĄ I KONSEKWENTNIE NOWOCZESNĄ, FUNKCJONALNĄ Z ZASTOSOWANIEM PRZEMYŚLANYCH MATERIAŁÓW, KTÓREJ WAŻNYMI ELEMENTAMI SĄ: FORMA, PRZESTRZEŃ, ŚWIATŁO, KOLOR, WIDOK.

    Usługi
    architektura and architektura wnętrz
    Obszary usług
    Warszawa
    Nagrody i wyróżnienia
    • 2014: 1. MIEJSCE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU WRAZ Z MIĘDZYSZKOLNĄ BAZĄ SPORTÓW WODNYCH
    • 2013: DOM W JÓZEFOWIE OTRZYMAŁ 1. MIEJSCE W ORGANIZOWANYM PRZEZ PORTAL SZTUKA ARCHITEKTURY PLEBISCYCIE POLSKA ARCHITEKTURA 2012 W KATEGORII DOM I MIESZKANIE
    • 2013: 1. MIEJSCE W KONKURSIE NA PROJEKT ELEWACJI AMBASADY POLSKIEJ W KIJOWIE
    • 2012: FINALIŚCI KONKURSU ŻYCIE W ARCHITEKTURZE W KATEGORII: NAJLEPSZY BUDYNEK JEDNORODZINNY W POLSCE W LATACH 2000-2012 (DOM JÓZEFÓW)
    • 2010: 3. MIEJSCE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZESPOŁU KULTURALNO-HOTELOWEGO W DOBRZENIU WIELKIM
    • 2009: WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ REWITALIZACJI RYNKU W NYSIE
    • 2006: DOM ROKU MIESIĘCZNIKA DOM I WNĘTRZE
    Adres
    LUBELSKA 30/32
    03-802 Warszawa
    Polska
    +48-607092171 anonimowiarchitekci.pl
      Add SEO element