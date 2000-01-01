ANONIMOWI ARCHITEKCI

TWORZYMY ARCHITEKTURĘ:INDYWIDUALNĄ, UWZGLĘDNIAJĄCĄ KONTEKST, WSPÓŁCZESNĄ I KONSEKWENTNIE NOWOCZESNĄ, FUNKCJONALNĄ Z ZASTOSOWANIEM PRZEMYŚLANYCH MATERIAŁÓW, KTÓREJ WAŻNYMI ELEMENTAMI SĄ: FORMA, PRZESTRZEŃ, ŚWIATŁO, KOLOR, WIDOK.
- Usługi
- architektura and architektura wnętrz
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- Warszawa
- Nagrody i wyróżnienia
- 2014: 1. MIEJSCE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU WRAZ Z MIĘDZYSZKOLNĄ BAZĄ SPORTÓW WODNYCH
- 2013: DOM W JÓZEFOWIE OTRZYMAŁ 1. MIEJSCE W ORGANIZOWANYM PRZEZ PORTAL SZTUKA ARCHITEKTURY PLEBISCYCIE
POLSKA ARCHITEKTURA 2012W KATEGORII DOM I MIESZKANIE
- 2013: 1. MIEJSCE W KONKURSIE NA PROJEKT ELEWACJI AMBASADY POLSKIEJ W KIJOWIE
- 2012: FINALIŚCI KONKURSU ŻYCIE W ARCHITEKTURZE W KATEGORII: NAJLEPSZY BUDYNEK JEDNORODZINNY W POLSCE W LATACH 2000-2012 (DOM JÓZEFÓW)
- 2010: 3. MIEJSCE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZESPOŁU KULTURALNO-HOTELOWEGO W DOBRZENIU WIELKIM
- 2009: WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ REWITALIZACJI RYNKU W NYSIE
- 2006: DOM ROKU MIESIĘCZNIKA DOM I WNĘTRZE
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LUBELSKA 30/32
03-802 Warszawa
Polska
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