Architekt Krzysztof Guliński

Pracownia architektoniczna ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu nowoczesnych jak i klasycznych domów mieszkalnych. Grupa architektów, konstruktorów jest do Państwa dyspozycji.

Zapewniamy kompleksową obsługę . Pomagamy przy wyborze działki aż po pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę oraz zapewniamy nadzór autorski.

Naszym zadaniem jest urzeczywistnienie Państwa wyobrażeń o własnym, unikalnym, wymarzonym budynku tak, aby był on zgodny z funkcją i duchem czasu. Państwa pomysły są dla nas wielkim, wspaniałym wyzwaniem.

Nasza firma umożliwi realizację w domu, mieszkania, sklepu, gabinetu czy też restauracji. Dla współpracy z Państwem jest najbardziej istotne poznanie Waszych potrzeb dotyczących estetyki i funkcjonalności. Projekt wykonany dla Państwa będzie tym wymarzonym.

Gwarantujemy dobrą komunikację, którego efektem będzie projekt odzwierciedlający Państwa pomysł. Wykonany przez naszą pracownię projekt – bardzo często nie zależy od ilości wydanych pieniędzy, ale od pomysłu i zaufania do projektanta.

Przykłady naszych realizacji są przedstawione na naszej stronie internetowej.

Państwo, którzy zdecydują się na współpracę mogą liczyć na naszą profesjonalną pomoc aż do momentu wprowadzenia się do domu, lokalu, biura.

To wszystko po to, aby zrealizowali Państwo swoje marzenia o mieszkaniu, biurze, domu, jednym słowem wnętrzu; by było spójne i funkcjonalne.

Zapytaj nas o warunki współpracy i ceny . To nic nie kosztuje.

Po pierwszym nieodpłatnym spotkaniu lub wymianie korespondencji projekt wyceniany jest indywidualnie.