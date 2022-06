ByLight to nie tylko sklep z oświetleniem i akcesoriami. Światło, które nie tylko oświetla wnętrze, ale również je tworzy, to nasza pasja. Nasza pracownia od lat dostarcza unikatowe rozwiązania w prostych formach, które odnajdują się w designerskich wnętrzach. Czy to loft z prawdziwego zdarzenia, czy też małe przytulne M2, wybór lamp designerskich w ByLight, pozwoli na dobranie czegoś odpowiedniego.

W sklepie ByLight, znajdują się lampy wiszące, kinkiety, lampki biurkowe, nocne oraz gadgety takie jak np przedłużacze na kolorowych kablach. Ponadto w ofercie sklepu znajduje się szeroka gama akcesoriów, dzięki którym można zbudować własną lampę.