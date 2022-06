Pracownię projektowania wnętrz założyła Zofia Wyganowska, absolwentka Architektury Wnętrz i Romanistyki. Po ukończeniu studiów w 2011 r. zdobywała doświadczenie w pracowniach architektury i architektury wnętrz, aby w 2014 r. założyć autorską pracownię.

Założenia projektowe pracowni to tworzenie przestrzeni zarówno funkcjonalnej, jak i i estetycznej.Zakres usług dostosowany jest do potrzeb klienta: od projektu koncepcyjno-funkcjonalnego do pełnej realizacji projektu „pod klucz”.

