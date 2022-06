HOP Design

HOP łączy w sobie siłę nowoczesnego projektowania i precyzyjne wykonanie najczęściej ręczne, przez polskich rzemieślników. Cechuje nas patriotyzm lokalny, chętnie sięgamy po usługi zanikających zawodów takich jak toczenie drewna, wyoblanie metalu, kamieniarstwo.

Stawiamy na polską jakość, polską solidną produkcję i polski design. Nadajemy nową formę temu co może wydawac się oczywiste. Twórcami marki są Konrad Hulak i Kinga Chmielarz. Za projektowanie produktów odpowiedzialna jest Kinga Chmielarz, absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Pierwsze projekty HOP to lampy wykonane z drewna. Sa one efektem poszukiwań polskich tradycji projektowania i fascynacji aktywnością z początku XX wieku, kiedy na styku działalności artystów i rzemieślników powstawały niepowtarzalne produkty w ramach Krakowskich Warsztatów