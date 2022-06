Firma projektowa " MAREK RYTYCH ARCHITEKT " istnieje od 1992 roku.

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu budynków biurowych, osiedli mieszkaniowych, domów jednorodzinnych i wnętrz, wykonujemy również projekty obiektów przemysłowych o złożonej technologii i funkcji.

Załatwiamy wszelkiego rodzaju niezbędne formalności i uzgodnienia dla uzyskania pozwolenia na budowę. Prezentacje naszych projektów i koncepcji mogą być na konkursowym poziomie z animacjami włącznie. Wykonujemy tradycyjne makiety i opracowania graficzne.

Zasadą działalności firmy "MAREK RYTYCH ARCHITEKT" jest dążenie do stworzenia optymalnego projektu wynikającego z potrzeb i aspiracji klienta, estetyki obiektu i uwarunkowań zewnętrznych lokalizacji . Dbamy by projekty spełniały estetyczne ambicje w zgodzie z rachunkiem ekonomicznym i rozwiązaniami funkcjonalnymi tworząc wartość zgodną z ustalonym budżetem i terminem. Każdy projekt jest obsługiwany przez grupę projektantów dobranych odpowiednio do specyfiki projektu i wymagań klienta. Stworzony zespół odpowiedzialny jest za projekt od momentu koncepcji przez całą fazę projektową aż do pełnego skompletowania dokumentacji z wszystkimi uzgodnieniami.

Od 2001 roku działamy w strukturze RiSK architects, design & build, na którą składają się biura projektowe innych branż: konstrukcji, instalacji oraz zespoły nadzoru inwestycji dla zadań "zaprojektuj – wybuduj".

Partnerzy firmy RiSK to: Marek Rytych, Krzysztof Kryska