PL+sp. z o.o.

W naszej pracy łączymy zoptymalizowanie rozwiązań inżynieryjnych z współczesną formą naszych projektów. Podczas realizacji umów współpracujemy z blisko 50 specjalistami w dziedzinach bezpośrednio związanych naszą pracą m.in. branży przeciwpożarowej, sanitarno-epidemiologicznej, BHP, geodezyjnej, geologicznej, drogowej, sterowania ruchem, kosztorysowej, ochroną środowiska oraz innymi. Nasze projekty zarządzamy zgodnie z metodyką PRINCE2®. Wprowadzenie metodyki zarządzania projektami, pozwala nam na zapewnienie skutecznego nadzoru nad ich realizacją i pozwala doprowadzić projekt do zaplanowanego końca terminowo, w ramach budżetu, w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych. W zakres obszaru działalności projektowej PL+ wchodzą projekty budynków usługowych, przemysłowo-magazynowych, produkcyjnych, biurowych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Kształtujemy przestrzenie publiczne, przeprowadzamy analizy urbanistyczne, a także wykonujemy projekty renowacji obiektów zabytkowych. W codziennej pracy staramy się, aby nasze projekty łączyły w sposób optymalny oczekiwania inwestora z naszymi ambicjami projektowymi. Jesteśmy otwarci na nowatorskie rozwiązania technologiczne jak i nietypowe materiały. Lubimy współpracować z klientami odważnymi, otwartymi na nowe rozwiązania, o szczególnych wymaganiach i wrażliwości. Zapewniamy kompleksową obsługę projektową oraz towarzyszymy klientowi we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego - od pierwszego pomysłu do zakończenia prac budowlanych.