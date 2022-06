STTYK – Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu

Jesteśmy pracownią projektową S. T. TY K.

Naszym zadaniem jest projektowanie wnętrz i przestrzeni zewnętrznych – zarówno prywatnych, jak i publicznych. Główną istotą naszej „pracy” jednak, jest tworzenie piękna… Piękna dedykowanego indywidualnemu odbiorcy – gdyż dla każdego piękno stanowi coś zupełnie innego. Dlatego też, bardzo istotną rolę odgrywa w naszych działaniach umiejętność zrozumienia potrzeb odbiorcy – odczytanie oczekiwań klienta. To, co dla innych jest pracą, nam sprawia ogromną radość. Nie istnieje nic bardziej wspaniałego, niż zmienianie świata na lepsze – także wizualnie. Dzieje się tak, gdyż odczuwanie piękna ma ogromny wpływ na poczucie szczęścia. To, w jakim otoczeniu przebywamy, wpływa na jakość naszego życia.

Zaufaj nam, i pozwól, by otaczający Cię świat stał się jeszcze piękniejszym.

Zapraszamy do współpracy!

http://sttyk.pl | pracownia@sttyk.pl | tel. 512 504 288 / 501 518 944

____________________________________

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH:

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Więcej informacji O LICENCJI tutaj: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0...

____________________________________