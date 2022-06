Pracownia Pi Concept projektuje przestrzeń dopasowaną do klienta, z wyjątkową dbałością o estetykę i harmonię. Przy projektowaniu uwzględnia się predyspozycje wnętrza, jego potencjał, otoczenie zewnętrze i jego użytkowników. Wychodzi się tu z założenia, że pomiędzy użytkownikiem, a wnętrzem zachodzi interakcja, która ma kluczowy wpływ na komfort funkcjonowania w danej przestrzeni. Podczas procesu projektowego świadomość oddziaływania wnętrza na użytkownika wzmacnia się, co ostatecznie prowadzi, naszym zdaniem do najważniejszej wartości dodanej projektu, jaką jest personalizacja wnętrza.