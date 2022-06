Zakopać się w sianie i po prostu iść spać!

HAYKA to niezwykła pościel, która zdążyła już podbić serca wielu osób. Stóg siana domowego użytku przywraca wspomnienia letniej beztroski i daje chwilę wytchnienia w pędzącym, pstrokatym świecie. Bez względu na to z jakiego kraju pochodzisz, spanie na sianie jest tak naturalnie oczywiste, że samej idei nikomu tłumaczyć nie trzeba. Niektórym kojarzy się z letnią przygodą, chwilą zapomnienia, innym z dzieciństwem na wsi, czy po prostu czystym lenistwem. Małe dzieci zachwycą się schowaną w słomie myszką, ludzie starsi wrócą wspomnieniami do lat młodości, młodzi uśmiechną się znacząco na myśl o buszowaniu na sianku. Wszystko to sprawia, że pościel imitująca stóg słomy lub siana jest produktem ponadczasowym. Jest to idealny prezent ślubny, uroczy prezent urodzinowy, czy walentynkowy prezent z podtekstem.

W HAYKA design store oprócz pościeli w siano znajdziesz inne produkty wykorzystujące designerską tkaninę. Obrus z motywem słomy nada naturalny klimat każdej potrawie. Poduszki wypełnione łuską gryki to gwarancja komfortowego snu, a ich delikatny szelest w połączeniu ze słomianą poszewką daje niesamowity efekt. Bluzy, tuniki i koszulki w których tkanina zadrukowana słomą wykorzystywana jest jako ciekawy dodatek. Oprócz tego grafiki i ilustracje na ścianę, dekoracyjne poduszki, podkładki na stół i wiele innych dobrze zaprojektowanych przedmiotów i artykułów wyposażenia wnętrz. Zainspiruj się naturą!