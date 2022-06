OES architekci

Architekt, to dla nas coś więcej niż tylko zawód. Projektowanie to nasza największa życiowa pasja, a proces tworzenia, mimo napotykanych przeszkód, to wciąż dla nas przyjemność. Śledząc najnowsze trendy krajowej i światowej architektury oraz rynek produktów i materiałów wykończeniowych stale rozwijamy nasze umiejętności i wiedzę z zakresu projektowania, aby wykazać się jeszcze większą kreatywnością i oryginalnością przy każdym kolejnym realizowanym projekcie.

Dzięki współpracy wielobranżowej zapewniamy klientom kompleksowe wykonanie projektów. Na stałe współdziałamy ze specjalistami w zakresie: geologii, geodezji, konstrukcji, instalacji hig-sanit, wod-kan, elektrycznej, kosztorysowania, uzgadniania projektów pod względem ochrony ppoż, bhp i warunków hig-sanit. oraz fachowcami w ramach realizacji obiektów budowlanych i wykończenia wnętrz.