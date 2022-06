AM PROJEKT Adrian Muszyński

Kreowanie otoczenia to moja pasja. Indywidualne podejście do każdego

tworzonego projektu, śledzenie aktualnych trendów w architekturze i zdobyte doświadczenie, pozwalają mi na tworzenie unikatowych i w pełni oddających Twoje potrzeby projektów. To, co wyróżnia moje realizacje, to nie tylko ich piękny wygląd, ale przede wszystkim ich użyteczność.

Dla mnie architektura to przestrzeń, w której żyjemy i funkcjonujemy,

dlatego musi dawać komfort użytkowania. Ułatwić Ci codzienne życie. Jednocześnie, przestrzeń ta, powinna w pełni odzwierciedlać to, kim jesteś, dlatego stawiam na umiejętne wyrażenie proporcji pomiędzy funkcją, formą i walorem estetycznym, co daje Ci poczucie bezpieczeństwa, odpowiedni nastrój, ergonomię użytkowania i komfort – niezależnie, czy jest to Twoja prywatna przestrzeń nazywana „domem”, czy jest to miejsce pracy, czy „skwer za rogiem”.