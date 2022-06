Jestem architektem z wieloletnim doświadczeniem, które zdobyłem w renomowanych pracowniach architektonicznych. Posiadamy odpowiednie przygotowanie zawodowe, co potwierdzają moje uprawnienia budowlane i przynależność do Izb Architektonicznych. Projektuję budynki użyteczności publicznej, zespoły mieszkaniowe, domy jednorodzinne, wnętrza, a także rozbudowy i adaptacje budynków istniejących. Wykonuję prace koordynacyjne, wszelkie uzgodnienia branżowe i kosztorysowe. Korzystamy z najnowszego oprogramowania CAD oraz najnowszego sprzętu komputerowego. Podstawową dewizą jest dążenie do jak najwyższej jakości zarówno architektonicznej jak i technicznej w projektach. Firma DCK istnieje nieprzerwalnie na rynku od kwietnia 2007r. www.kotwicki.info