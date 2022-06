Anna Tużnik – homify

Trzy lata pracowałam jako asystentka architekta tworząc plany domów. Po czym poznałam homify znajdziesz nie tylko inspiracje i porady na temat budowy i mieszkania, ale także odpowiedniego specjalistę, który zamieni wymarzony dom w rzeczywistość.

W wolnym czasie nadal uwielbiam zmieniać coś w moim mieszkaniu. Jeżeli znajomi potrzebują porady do ich domu lub mieszkania, zawsze zwracają się z tym do mnie. Kocham to, jak znajdę odpowiedź, czy inspiracje na ich potrzeby! Właśnie tutaj znajduję najciekawsze, innowacyjne i najlepsze pomysły i cieszę się regularną dawką inspiracji, którą daje mi homify.

Piszę dla homify od dwóch lat i cieszę się na dalsze pisanie przez co najmniej następne kilka lat, dając odpowiedzi na pytania nie tylko mojej rodzinie i znajomym ale także ludziom w całej Polsce! Każdy nowy fan i każda nowe zapytanie, satysfakcjonuje mnie i rozświetla mój dzień!