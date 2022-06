KUOO ARCHITECS to pracownia projektowa, która powstała w 2006 roku. Założona przez Katarzynę Kuo Stolarską – absolwentkę Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Łódzkiej - do 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Rydzyńska Design. Specjalizuje się w architekturze i architekturze wnętrz, działa ogólnopolsko, koncentrując się na Łodzi i Warszawie.

Podstawowym obszarem biznesowym, na którym skupia się pracownia, jest współpraca z klientem indywidualnym. Projektowanie wnętrz odbywa się w sposób sprawdzony i metodyczny, z poszanowaniem zarówno preferencji inwestora, jak i poczucia estetyki zespołu oraz bieżących trendów architektonicznych i wnętrzarskich. Aranżacją przestrzeni zajmują się tu wyspecjalizowani, doświadczeni architekci, którzy cenią funkcjonalność, prostotę i ponadczasowość. Projekty pracowni KUOO ARCHITECTS cechuje przede wszystkim funkcjonalność, czystość formy i staranny dobór wysokich jakościowo materiałów. Tworzenie niepowtarzalnych wnętrz to wyzwanie, zarówno dla architekta, jak i właściciela aranżowanej przestrzeni. Dlatego współpraca z KUOO ARCHITECTS nie ogranicza się do procesu twórczego. Bazuje na kompleksowym podejściu do zadania, którego celem jest wykreowanie takiego wnętrza, w którym prywatny inwestor będzie czuł się komfortowo przez lata. Częścią usług oferowanych przez pracownię jest więc także tworzenie mebli na indywidualne zamówienie, sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem, a także wyposażanie aranżowanych wnętrz. Dodatkowym atutem jest rozbudowana sieć kontaktów ze sprawdzonymi projektantami i wykonawcami różnych specjalności.