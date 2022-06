Nazywam się Michał Grzegorz Woźniak.



Jestem absolwentem Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Starając się realizować różne aspekty działalności artystycznej od ponad 12 lat zajmuję się projektowaniem graficznym, reklamą, wizualizacją architektoniczną oraz fotografią. Przez ten czas dopasowywałem profil działalności do potrzeb klientów wraz ze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku.

Łączę doświadczenia artystyczne i zawodowe pracując jako niezależny grafik dla biur projektowych, architektów, artystów, agencji reklamowych, firm o szerokim spectrum działalności. Pracuję tak, by to co robię, nabierało artystycznego wyrazu. W okresie kilku lat byłem członkiem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, stowarzyszenia istniejącego od 1936 r. Zrealizowałem kilka wystaw zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Współpraca ze mną to gwarancja indywidualnego i profesjonalnego podejścia do projektu. Zależy mi na tworzeniu niepowtarzalnych prac, ale również na pełnym zadowoleniu klienta. Zapewniam kompetencję i profesjonalizm, idące w parze z dostępnymi cenami.

Tworzę projekty odpowiadające różnym potrzebom, począwszy od ilustracji, projektów stron internetowych i logotypów, kończąc na zaawansowanych wizualizacjach i modelach 3d oraz animacjach. Fotografuję otaczającą nas rzeczywistość i sytuacje, czerpiąc z Mistrzów Fotografii (członkowie LTF, ZPAF).

Serdecznie zapraszam do współpracy.