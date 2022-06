Designlab to założony osiem lat temu w Wielkiej Brytanii zespół projektowy, który obecnie pracuje w Polsce. Istotą działalności grupy jest eksperyment. Zespół zrealizował wiele projektów wnętrz, mebli i produktów – od dużych przestrzeni użyteczności publicznej, aż do przedmiotów mieszczących się w dłoni. Trzon grupy stanowią Magdalena Czapiewska oraz Karol Murlak, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Falmouth College of Art.