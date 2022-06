Midnight Interiors to studio projektowania i aranżacji wnętrz. Powstało z pasji do pięknych wnętrz oraz chęci tworzenia przestrzeni ponadczasowych, eleganckich, które zostaną w nas na długo i do których będziemy chcieli wracać. Jest to miejsce, w którym spotykają się różne wizje, w którym nowoczesność przeplata się z historią, kolory współgrają z otoczeniem, żaden mebel nie jest przypadkowy, a wszystkie elementy wnętrza, skupione wokół wyrazistej koncepcji, tworzą spójną, harmonijną całość.