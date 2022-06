4MA PROJEKT to autorska pracownia projektowa, założona w 2007 roku przez małżeństwo - Paulinę i Arka Staniszewskich. W ofercie studia znajduje się szeroki wachlarz usług. Projektowanie wnętrz domów i mieszkań prywatnych, a także sklepów, biur, salonów sprzedaży i innych wnętrz komercyjnych. 4MA PROJEKT oferuje obsługi nie tylko w fazie projektowej, ale również realizacyjnej w formie nadzorów autorskich lub inwestorskich. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, a projekty są ściśle dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta co potwierdzają różnorodne projekty w portfolio pracowni.