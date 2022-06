John Carpenter INDUSTRIAL

Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące planety. Ale mamy inspiracje i bogatą wyobraźnie. Przedstawiamy produkty które zainspirują Was do nowego spojrzenia na własny dom. Tworzymy z ponadczasowych materiałów jakimi są lite drewno dębowe oraz stal, które to pomagają nam stworzyć meble proste, ponadczasowe, o harmonijnych proporcjach, takie które ludzie będą pamiętać, ale też będą z nich z przyjemnością korzystać. Meble wykonane są ręcznie, przy użyciu tradycyjnych narzędzi oraz technik stolarskich.