W pracowni działamy na przecięciu szeregu pól wiedzy teorii architektury, sztuki, technologii. Nasza praca nie ogranicza się jedynie do stworzenia dokumentacji projektowej, wychodzimy zza biurka, jesteśmy obecni we wszystkich etapach projektu.

Zasada w naszych projektach jest prosta : mają one w przejrzysty sposób bez uprzedniej wiedzy na temat procesu projektowego który za nimi stoi pokazać jak się w nich poruszać, jak ich używać, jak w nich być.Od małych prywatnych po większe publiczne przestrzenie staramy się szukać balansu pomiędzy materiałami, formami, kolorami ich relacją z otoczeniem.

Anna Kobyłka Absolwentka Politechniki Szczecińskiej wydziału Architektury i Urbanistyki w Szczecinie, w Polsce

Absolwentka Kobenhavns Tekniske Skole na wydziale Constructing Architekt w Kopenhadze, w Danii Stypendystka The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture (Królewska Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Architektury ) departament II, w Kopenhadze, w Danii Przed rozpoczęciem własnej działalności projektowej zdobywała szlify w trakcie szeregu warsztatów architektonicznych: OSSA [Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury] oraz EASA [ European architecture students assembly], kursów w Polsce, Danii, Chorwacji oraz praktyki zawodowej [BIG - BJARKE INGELS GROUP, PP-PORTAL]. W 2012 roku za namową przyjaciół otworzyła własną pracownię projektową w Szczecinie.