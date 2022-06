Bohema Design to unikalne biuro projektowe skupione na projektowaniu eleganckich i luksusowych wnętrz. Nasza pasja, która wzięła się z miłości do dobrego stylu i poczucia luksusu poparta jest wieloletnim doświadczeniem, które posiadają nasi architekci w sferze profesjonalnego projektowania wnętrz, zarówno w Bydgoszczy, gdzie znajduje się siedziba studia, jak w innych miastach, gdzie realizowane są projekty.

Bohema Design to jednak coś więcej niż tylko projektowanie. To także stylowe meble pasujące do luksusowych wnętrz. Początkowa idea dostarczania wyjątkowych, ręcznie odrestaurowanych mebli klasycznych dopasowanych do wyjątkowych wnętrz i wysokich wymagań naszych klientów z Bydgoszczy przerodziła się w większe przedsięwzięcie. Dzisiaj Bohema oferuje zarówno meble antyki jak i stylowe meble włoskie i designerskie stanowiące prawdziwe unikaty, które zapewnią wyjątkowy klimat w ulubionych pomieszczeniach. Wszystkie nasze meble można obejrzeć na żywo w Bydgoszczy w naszym biurze, podobnie jak przykłady projektów i realizacji. Nasi architekci i projektanci chętnie odpowiedzą też na nurtujące Was pytania.