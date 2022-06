WIZJA WNĘTRZA – projekty i aranżacje

WIZJA WNĘTRZA to firma zajmująca się aranżacją i projektowaniem wnętrz.Tworzona jest przez kreatywnych i ambitnych absolwentów Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Politechniki Łódzkiej.Śledząc, odkrywając i po części kreując trendy architektoniczne oraz łącząc je z nowościami technologicznymi nasi architekci i projektanci tworzą dla państwa optymalne rozwiązania.Wykorzystujemy pełen potencjał wnętrz państwa domów, mieszkań, apartamentów i firm.Projektowanie to nasze życie i pasja, a nasze projekty są efektem połączenia naszej wiedzy i inwencji architektonicznej z państwa indywidualnymi potrzebami i stylem bycia.Efektem tego są wnętrza w których czuć się będziecie państwo wyjątkowo i komfortowo przez wiele kolejnych lat.Do każdego inwestora podchodzimy indywidualnie, analizując jego potrzeby, poczucie estetyki, plany na najbliższą przyszłość, pasje, fascynacje oraz jego chęć i możliwości aktywnego uczestniczenia w tworzeniu projektu. W ten sposób opracowane koncepcje państwa wnętrz, stają się optymalnie dopasowane do państwa oczekiwań. Są estetyczne, funkcjonalne, praktyczne i dopracowane pod względem nawet najdrobniejszych elementów i precyzyjnie dobranych rozwiązań technicznych.Aby państwa inwestycje w sposób bezpieczny i szybki docierały do zamierzonego celu, oferujemy pełną opiekę nad projektem i wykonaniem od wstępnych szkiców, przez wizualizacje, po nadzór autorski prac budowlanych i wykończeniowych a dla państwa bezpieczeństwa i spokoju polecić możemy zaufanych nam podwykonawców i dostawców.Serdecznie zachęcamy do współpracy.