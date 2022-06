All Design- Aleksandra Lepka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku Architektury Wnętrz, Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działalność ALL DESIGN powstała z wieloletniej pasji do sztuki. Obserwacja zmian zachodzących w projektowaniu architektury jak i meblarstwa, a przede wszystkim wnętrz, wywołała moją ogromną miłość do przestrzeni, koloru, światła oraz kształtu. To one budują nasze otoczenie, są głównym narzędziem mojej pracy i wymagają właściwego zastosowania, żeby ich walory mogły być w pełni wykorzystane. Zastosowanie ich we wnętrzu zaprojektowanym funkcjonalnie pozwala osiągnąć niezwykłe efekty, które mogą być spełnieniem marzeń o miejscu eleganckim, wygodnym i nowoczesnym. Przestrzeń wnętrza jest dla mnie wyzwaniem i inspiracją, co sprawia, że moje projekty są nowatorskie i zaskakują połączeniami materiałów.

W wolnych chwilach zajmuję się malarstwem i rysunkiem, które wykonuje w technice "action-painting" oraz dripping w kompozycjach all-over. Poprzez doświadczenie i elastyczność w podejściu do projektowania, dostosuję się do indywidualnych potrzeb oraz wyobrażeń klienta, łącząc nowoczesne pomysły i rozwiązania.

Aktualnie, od 2013 roku jestem studentką doktoranckich studiów stacjonarnych na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa w dyscyplinie Sztuk Projektowych na Akademii Sztuk Pięknym im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.