Studio Sergiel

Podchodzimy do projektowania racjonalnie. Naszym priorytetem są Państwa potrzeby. Staramy się znaleźć w pracy złoty środek miedzy marzeniami a rzeczywistością. Projektujemy dla ludzi i nie zamykamy się w jednym kanonie projektowym, jesteśmy wszechstronni. Naszym zamiłowaniem jest architektura mieszkaniowa, w niej czujemy się najlepiej. Projekt domu to bardzo odpowiedzialne zajęcie i tak do niego podchodzimy.