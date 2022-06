W OFD architects zajmujemy się kompleksowymi usługami z zakresu architektury i projektowania wnętrz. Wywodzimy się z OFDESIGN – marki, którą w 2010 roku stworzył Oskar Firek. Zmiana naszej nazwy to wyraz ewolucji jaką przeszliśmy: początkowo koncentrując się głównie na wizualizacjach 3d i aranżacjach wnętrz, stopniowo poszerzaliśmy zakres i zasięg naszych usług. Aktualnie pracujemy nie tylko w Polsce – współpracujemy z prywatnymi inwestorami i deweloperami z Wielkiej Brytanii, Norwegii i Francji.

W pracy stawiamy na twórcze projektowanie. Co przez to rozumiemy? Indywidualne podejście do klienta i dialog z nim, otwartość na nowatorskie rozwiązania oraz świadome odchodzenie od trendów, czy utartych schematów. Kluczowy jest dla nas moment zadowolenia – naszego, a zaraz potem klienta. Nasze projekty wyróżnia dbałość o detale, minimalizm, funkcjonalizm oraz upodobanie do naturalnych materiałów. Wymagania, możliwości inwestora z jednej strony, nasza ambicja i wyobraźnia z drugiej sprawiają, że projekty, które tworzymy są przyjazne, estetyczne i oryginalne.

