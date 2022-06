TABANDA gdańsk

CZEŚĆ,

Nazywamy się TABANDA.

Chcielibyśmy przedstawić Wam nasze produkty i przybliżyć zawarte w nich idee. Naszą siłą napędową jest fascynacja tworzywem – chęć zgłębienia jego potencjału i ograniczeń. Drewniana sklejka – wizytówka TABANDY – poddawana jest przez nas ręcznej obróbce, dzięki czemu produkcja nabiera osobistego charakteru. W efekcie nasze projekty zyskują własne życie. Te, które już stworzyliśmy, są pełnoprawnymi członkami naszego zespołu i zazwyczaj to one podsuwają nam kolejne pomysły. Wspólnie wypracowaliśmy styl oparty na subtelnych kontrastach i nieoczywistych zestawieniach: motywy inspirowane naturą przemycamy do nowoczesnych geometrycznych form, a surowe, industrialne akcenty łączymy z żywą, pogodną kolorystyką. Wdrażamy w życie nasze motto – projektujemy i produkujemy fajne rzeczy. Mamy szczerą nadzieję, że dadzą Wam one tyle samo radości, ile dały nam.