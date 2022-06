Edyta Baranska Design

Od 20 lat projektujemy i produkujemy oświetlenie, meble oraz elementy architektury wnętrz z zastosowaniem naszej autorskiej metody produkcji szkła artystycznego typu Murano. Rozwiązania dedykowane zarówno do hoteli 5* takich jak Hilton, Sheraton, Marriott, małych hoteli boutikowych, restauracji jak i rezydencji prywatnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Norwegii i Meksyku. W ofercie mamy instalacje oświetleniowe do recepcji i lobby hotelu, żyrandole, lampy wiszące i stojące, szklane drzwi i ściany,szklane blaty do recepcji i kuchni, stoliki kawowe z blatami ze szkła 3D oraz akcesoria uzupełniające ze szkła artystycznego. Sprawdzone przez wielu klientów i jednocześnie unikatowe rozwiązania!