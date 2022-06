DIZU Studio – projektowanie wnętrz

DIZU Studio Projektowe zajmuje się kompleksowym projektowaniem i

aranżacją wnętrz mieszkalnych (mieszkania, domy, apartamenty), użyteczności publicznej (sklepy, salony, biura, gabinety, restauracje, kawiarnie itd.) oraz projektowaniem mebli i form użytkowych. Oferuję również doradztwo w zakresie architektury wnętrz oraz home staging.

Do każdego projektu podchodzę indywidualnie, z pasją i pełnym zaangażowaniem- starając się jak najlepiej spełnić oczekiwania i marzenia inwestorów. Dbam o to by połączyć ciekawą, oryginalną koncepcję projektową z pełną funkcjonalnością i zasadami ergonomii.