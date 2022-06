Sklep Kolory Meksyku istnieje od kwietnia 2009 roku. Od tego czasu zdobyliśmy zaufanie ponad 1000 klientów w kraju i za granicą. Od samego początku kładziemy nacisk na zadowolenie naszego klienta, dlatego wprowadziliśmy Program Gwarancji Satysfakcji. Wiemy, że tak nietypowe produkty jak nasze klient chce zobaczyć na żywo przed zakupem, dlatego umożliwiamy zobaczenie produktu w naszym sklepie w Warszawie. W przypadku klientów spoza Warszawy zachęcamy naszych klientów do dokonania zakupu i ewentualnego dokonania zwrotu lub zamiany. Formalności podczas zwrotu zostały zminimalizowane (nie trzeba podawać nawet powodu dokonywania zwrotu). Chcemy by nasz klient był zadowolony z naszego produktu, a nie "utknął" z produktem, który mu nie do końca odpowiada.

Wiemy jak ważne jest urządzenie wnętrza łazienki bądź kuchni, które byłoby piękne, oryginalne, a zarazem funkcjonalne. To nie lada wyczyn połączyć te trzy cechy. Nasza misja: Dostarczyć naszym klientom oryginalne i prawdziwie meksykańskie wyroby służące do wystroju i aranżacji wnętrz. Wierzymy, że nasze produkty pomogą Tobie stworzyć wnętrze, które będzie cieszyć każdego dnia i z dumą będzie można je zaprezentować rodzinie i znajomym.

1. Oryginalne produkty

Jesteśmy jedynym sklepem mieszczącym się w Polsce oferującym tak szeroką gamę oryginalnych wyrobów wprost z Meksyku. Wszystkie nasze produkty są rękodziełem meksykańskich rzemieślników, przez co każdy z nich jest unikalny. Wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z wielowiekowymi tradycjami, a oryginalne wzornictwo jest dumą meksykańskich artystów. Nasze produkty nadadzą niepowtarzalny klimat każdemu wnętrzu i zaskoczą każdego feerią barw i wzorów. To nie są produkty, które chcemy sprzedać każdemu, a jedynie tym, którzy potrafią docenić oryginalność rękodzieła i wyjątkową stylistykę meksykańskiego rzemiosła.

2. Jakość i bezpieczeństwo produktów

Wszystkie nasze towary są najwyższej jakości i pochodzą z wyselekcjonowanych zakładów produkcyjnych. U nas nie znajdziesz tanich podróbek , bądź produktów, które byłyby niebezpieczne dla zdrowia. Jakość i wytrzymałość umywalek, zarówno ceramicznych jak i miedzianych oraz płytek dekoracyjnych są potwierdzone przez nadane europejskie certyfikaty bezpieczeństwa i są oznaczone znakiem CE. W przypadku umywalek wytrzymałość wzorów na ścieranie jest cechą charakterystyczną umywalek typu Talavera, ze względu na fakt, że poszczególne kolory zawarte są w grubej warstwie szklenia i nie ulegają one blaknięciu, ścieraniu bądź przebarwianiu. Nasze produkty wytwarzane są w 100% z naturalnych, bezpiecznych dla zdrowia surowców. Farby wykorzystane do malowania produktów są bezpieczne dla zdrowia (farby bezołowiowe), a miedź ma naturalne właściwości przeciwbakteryjne.

3. Szybka wysyłka

Nasze produkty wysyłane są z magazynu znajdującego się w Polsce, najdalej 24 godz. po potwierdzeniu zakupu. W przeciwieństwie do konkurencji u nas nie trzeba czekać na przesyłkę morską z Meksyku (a często wręcz na wytworzenie produktu), co w sumie może trwać nawet ponad trzy miesiące. Nasze produkty są gotowe do wysyłki, więc 3 dni po zamówieniu możesz się już cieszyć się wybranym towarem.W przypadku odbioru osobistego – towar otrzymujesz natychmiast (magazyn znajduje się w Warszawie).

4. Przystępne ceny

Ceny w naszym sklepie są bardzo konkurencyjne nawet wobec cen oferowanych przez sklepy wysyłające towar wprost z Meksyku. Ceny konkurencji nie uwzględniają bardzo wysokich kosztów wysyłki z Meksyku, cła i podatku VAT nakładanych podczas ewentualnej rewizji celnej (więcej informacji : według obowiązujących przepisów cleniu podlegają towary, których wartość celna przekracza 22 euro. Cło jest naliczane od wartości przesyłki i kosztu przesyłki, a VAT jest naliczany jest od sumy wartości towaru, kosztu przesyłki i cła).

5. Bezpieczeństwo

Płatności w naszym sklepie obsługiwane są przez największe oraz najbardziej uznane na rynku systemy: płatnosci.pl, paypal, moneybookers.com. Dane przesłane przez nasz sklep nie są udostępniane podmiotom trzecim.

6. Możliwość zwrotu

Naszym klientom dajemy możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny. Zdajemy sobie sprawę, że wystrój wnętrza kuchni bądź łazienki nie jest rzeczą prostą i samo zdjęcie może nie wystarczyć do podjęcia finalnej decyzji, dlatego umożliwiamy wymianę bądź zwrot w ustalonym terminie. Poniżej prezentujemy schemat zwrotów w naszym sklepie.

7. Doradztwo

Z przyjemnością pomożemy w dobraniu jednego ze współpracujących z projektantów wnętrz, który pomoże urządzić wnętrza i zaaranżować według Twoich potrzeb i możliwości finansowych. Ponadto na stronie przedstawiamy galerie zdjęć wnętrz w stylu meksykańskim, które mogą być inspiracją dla Twoich projektów.

Dlaczego warto u nas kupować, a nie bezpośrednio z Meksyku

Chcąc dostarczyć Państwu oryginalne produkty najwyższej jakości staramy się także, abyści byli Państwo zadowoleni zarówno z naszej obsługi, produktów jak i z oferowanych przez nas cen. Produkty oferowane przez konkurencję są w niektórych wypadkach tańsze od naszych, ale to nie oznacza, że rzeczywiście będą one tańsze. Kupując u nas masz pewność, że:

1. Nie zapłacisz cła (cło jest naliczane od kosztu towaru i kosztu przesyłki)

2. Nie zapłacisz dodatkowo VAT (naliczanego od kosztu towaru, kosztu przesyłki i cła). VAT jest nakładany na granicy, dlatego ceny podane u konkurencji (w przypadku wysyłki z Meksyku) nie zawierają tego ukrytego kosztu. U nas wszystkie ceny zawierają VAT.

3. Otrzymujesz towar w ciągu kilku dni, a nie tak jak w przypadku konkurencji nawet 3 miesiące (u konkurencji towar przeważnie nie jest jeszcze wyprodukowany i musi on być przesłany przez ocean statkiem).

4. Masz możliwość dokonania nieodpłatnego zwrotu (bez konieczności podania przyczyny), reklamacji oraz zamiany towaru na inny gdy nie odpowiada Tobie wzór bądź model.

5. Masz pewność, że transakcja będzie zrealizowana bezpiecznie dzięki systemom platnosci.pl, dotpay oraz Paypal.

6. Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc, rabaty w przypadku większych zamówień, a także nie uslyszysz: "Przykro mi, to wina kuriera, nic na to nie poradzę, że nie otrzymał Pan/Pani zamówienia".

Zapraszamy do zakupów.

Jan Toczyski

Właściciel sklepu Kolory Meksyku