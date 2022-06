Założone przez Oskara Ziętę studio projektowo – inżynieryjne Zieta Prozessdesign jest interdyscyplinarnym zespołem składającym się z architektów, projektantów, inżynierów i technologów. Ich stałym współpracownikami są psychologowie, biolodzy, naukowcy i wielu specjalistów z innych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Takim rozwiązaniami są technologie FiDU oraz 3+, służące stabilizacji blachy różnych metali. Dzięki tym procesom materiał jest w stanie pokazać swoje prawdziwe oblicze a każdy produkt posiada unikatową, bioniczną formę.

Jako projektanci procesu dążą nie tylko do projektowania wspaniałych form. Głównym celem jest tworzenie rozwiązań, które generują niekończące się możliwości rozwoju i zastosowania. Są to procesy produkcyjne które inspirują i prowadzę do osiągania niespotykanych rezultatów. W ten sposób realizuje się cel maksymalnej synergii designu i technologii.