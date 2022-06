TO BE DESIGN Weronika Budzichowska

Pracowania wnętrza założona przez Weronikę Budzichowską. Nasze projekty kierujemy do najbardziej wymagających klientów. Praca to nasza pasja, w efekcie której powstają wyjątkowe wnętrza! Realizujemy indywidualne projekty wnętrz w całej Polsce m. in. w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Krakowie. Projektujemy wnętrza prywatne oraz publiczne. Ceny projektów ustalamy indywidualnie w zależności od metrażu, rodzaju pomieszczeń i potrzeb klienta