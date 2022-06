ARCHITEKCI KOJDER

Projekty wnętrz i budynków mieszkalnych i biurowych

PROJEKTY WNĘTRZ

PROJEKTY DOMÓW JEDNORODZINNYCH (tradycyjnych, pasywnych, drewnianych z bali),

INSTYTUCJI, BANKÓW, SZKÓŁ, KOŚCIOŁÓW

PROJEKTY PRZEBUDOWY / NADBUDOWY ADAPTACJE PROJEKTÓW POWTARZALNYCH/GOTOWYCH

Zachwycamy pięknem architektury od 1989 roku!

To co nas wyróżnia na rynku projektowym to przede wszystkim 26-letnie doświadczenie na rynku projektowym i budowlanym, które na przestrzeni lat przełożyło się na zaprojektowanie oraz realizację wielu obiektów głównie indywidualnych oraz użyteczności publicznej!

HISTORIA:

Początki firmy sięgają roku 1989, kiedy to biuro architektoniczne rozpoczęło swoją działalność w Kętach. W latach 1993-2003 jako "Atelier Kojder & Kojder" oraz w latach 2009-2011 prowadziło swoje studio projektowe w Bielsku-Białej. Obecnie firma Kojder & Kojder Architekci mieści swoją pracownię przy ul. Młynek 26 w Kętach.

Pracownię architektoniczną tworzy małżeństwo Maria i Bogdan Kojder - Absolwenci Politechniki Krakowskiej, a także ich syn Krystian Kojder - Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bogdan Kojder ukończył studia w 1986 r. broniąc dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Witolda Korskiego. Uprawnienia budowlane w zakresie sporządzania projektów architektonicznych wszelkich projektów budowlanych uzyskał już w 1989 r., a jego pierwszą realizacją jest Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach. Specjalizuje się w projektowaniu architektury użyteczności publicznej (obiekty handlowe, usługowe, produkcyjne, szkoły, instytucje, banki) będąc także Generalnym Wykonawcą współpracującym z wieloma firmami branży budowlanej i wykończeniowej.

Maria Anna Kojder posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczneń od 1998 r., a jej specjalizacją są: architektura wnętrz, elewacji obiektów budowlanych oraz projekty ogrodów. W obszarze zainteresowań Architektów Kojder jest również rzeźba i malarstwo, które realizują głównie w obiektach sakralnych.